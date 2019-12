13:32 Uhr

Auto landet im Gebüsch

Totalschaden von rund 7000 Euro.

Eine 29-Jährige Autofahrerin landete am Montag bei einem Unfall im dichten Gebüsch, hatte aber Glück im Unglück und verletzte sich nur leicht. Laut Polizei fuhr sie gegen 22 Uhr auf der B2 von Donauwörth kommend Richtung Weißenburg. Kurz vor der Landkreisgrenze kam sie aufgrund der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug schleuderte und kam schließlich im Gebüsch neben der Straße zum Stehen. Die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Monheim und Rehau im Einsatz.

