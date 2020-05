vor 18 Min.

Auto landet im Graben: Polizei sucht den Unfallverursacher

Bei Tagmersheim überholt ein Autofahrer mehr als riskant - das endet in einem Unfall. Er selbst macht sich aus dem Staub, der Fahrer eines entgegenkommenden Fiat muss in die Klinik.

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, bei dem sich am Donnerstag ein anderer Autofahrer verletzt hat. Nach Auskunft der Beamten fuhr um 14.15 Uhr eine bislang unbekannte Person in einem vermutlich schwarzen Auto auf der Kreisstraße DON 22 von Tagmersheim kommend in Fahrtrichtung Blossenau. Als der Pkw dort trotz Gegenverkehr ausscherte, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen, musste ein entgegenkommender 60-jähriger Wellheimer mit seinem schwarzen Fiat Punto nach rechts ins Bankett ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Der Fiatfahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug: Es schleuderte nach links über die gesamte Fahrbahn und prallte an deren Ende in einen Straßengraben, in dem es schließlich zum Stehen kam. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Eichstätt zur medizinischen Versorgung eingeliefert, berichten die Gesetzeshüter weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Mann Verletzungen im Hals- und Nackenbereich. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Ermittlungsverfahren läuft - Zeugen werden gesucht

Die Freiwillige Feuerwehr Tagmersheim war mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Der Unfallverursacher, der seinen Überholvorgang abbrach, entfernte sich in der Folge, ohne anzuhalten oder seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Daher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren – gegenwärtig gegen Unbekannt – wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Diesbezügliche Spuren und Zeugenaussagen werden momentan von Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth ausgewertet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter der der Rufnummer 0906/706670 telefonisch zu melden. (dz)

