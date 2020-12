09:46 Uhr

Auto landet nach Unfall bei Tapfheim im Acker

Ein 56-Jähriger wagt bei Tapfheim ein Überholmanöver und prallt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Am Ende landet er im Acker und der Sachen ist enorm.

Einen heftigen Unfall an der B16 bei Tapfheim hat es am Donnerstagvormittag gegeben. Dabei ist ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Ein Auto war im Acker gelandet. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 56-Jähriger aus Schwenningen die Bundesstraße 16 von Schwenningen kommend in Richtung Tapfheim.

Ein Mann aus Gablingen (56) wollte mit seinem VW-Bus kurz nach dem dortigen Parkplatz nach links auf einen Feldweg einbiegen. Er hatte dazu den eigenen Angaben zufolge die Blinker gesetzt. Der Schwenniger dahinter überholte zeitgleich ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und wollte auch noch den abbiegenden Transporterfahrer überholen. Es kam auf dem linken Fahrstreifen zum Zusammenstoß. Durch den heftigen Aufprall wurde der Renault des Schwenningers nach links von der Fahrbahn geschleudert, krachte gegen die Leitplanke und kam schließlich auf der Seite liegend in einem angrenzenden Acker zum Stehen. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der VW-Bus des Unfallgegners wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Fahrbahnbegrenzung gedrückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen zufolge trotz des heftigen Aufpralls komplett unverletzt. Die Beamten der Donauwörther Inspektion verwarnten vor Ort den Abbieger und zeigten den Überholer an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 16. (dz)

