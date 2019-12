10:24 Uhr

Auto prallt gegen Steg: 8000 Euro Schaden

Ein junges Paar verunglückt in Wemding mit dem Auto. Warum der Unfall passierte.

Erheblicher Schaden ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Wemding entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-Jährige gegen 23.20 Uhr auf der Wolferstädter Straße stadtauswärts unterwegs. Weil die junge Frau unaufmerksam war, geriet sie zu weit nach rechts. Der Wagen rutschte dabei immer weiter in den Graben und prallte schließlich gegen einen kleinen Fußgängersteg aus Beton. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw im Frontbereich demoliert, das Geländer am Steg wurde herausgerissen und Teile der Betonkonstruktion weggerissen.

Die 20-Jährige und ihr Freund, 22, der auf dem Beifahrersitz saß, blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro. (pm)

