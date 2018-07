vor 49 Min.

Auto rauscht weit in Acker und knickt Baum

Ein SUV-Fahrer war auf der B2 bei Bäumenheim bei starkem Regen zu schnell unterwegs. Das hat einen Unfall zur Folge.

Weil er bei starkem Regen offenbar zu schnell unterwegs war, ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 32-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem SUV zwischen den Anschlussstellen Bäumenheim-Süd und -Nord nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwere Pkw überrollte eine Buschgruppe, rauschte etwa 100 Meter weit in ein abgeerntetes Getreidefeld und prallte dann gegen einen kleinen Baum. Den knickte der Geländewagen, bevor dieser in einem kleinen Wald zum Stehen kam. Der Fahrer konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen. Mit mutmaßlich leichteren Verletzungen begab er sich selbst ins Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei verweist darauf, dass auf besagtem Abschnitt der B2 die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Nässe von 120 auf 100 Stundenkilometer reduziert ist. (dz)

Themen Folgen