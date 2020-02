vor 49 Min.

Auto rollt ins Spindeltal: 7500 Euro Schaden

Spuren eines Unfalls: Gegen dieses Haus ist in Donauwörth ein Auto geprallt, das sich selbstständig gemacht hatte.

Ein Autofahrer hat in Donauwörth sein Auto geparkt, aber die Handbremse nicht angezogen. Das hat Folgen.

In der Innenstadt von Donauwörth hat sich am Donnerstagmorgen ein Auto selbstständig gemacht und ist gegen ein Anwesen geprallt. Der Schaden ist beträchtlich. Nach Angaben der Polizei stellte ein 39-Jähriger seinen Wagen geen 8 Uhr auf der abschüssigen Straße zum Spindeltal ab. Der Mann vergaß offenbar, die Handbremse anzuziehen. Laut Polizei legte er möglicherweise nicht einmal einen Gang ein. So kam es, wie es kommen musste: Der Pkw kam wenig später ins Rollen – und prallte rückwärts gegen eine Hausmauer und einen Gartenzaun.

Auto muss abgeschleppt werden

Das Fahrzeug wurde derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Schaden von insgesamt schätzungsweise 7500 Euro. Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, verwarnten den Verursacher gebührenpflichtig. (dz)

