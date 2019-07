vor 4 Min.

Auto rollt nach Unfall weg - und es kracht wieder

Eine Autofahrerin hat in Harburg doppeltes Pech. Der Schaden ist hoch.

Doppeltes Unglück für eine Autofahrerin in Harburg. Die 60-Jährige wollte laut Polizei am Donnerstag mit ihrem Wagen aus einem Parkplatz auf die Grasstraße einfahren – und übersah ein Auto, das auf dieser unterwegs war. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die Frau stieg aus und vergaß vermutlich in ihrer Aufregung die Handbremse zu betätigen. So rollte das Auto auf dem leicht zur Wörnitz hin abschüssigen Gelände rückwärts und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug, das dort geparkt war. Verletzt wurde niemand, jedoch dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 11000 Euro summieren. (pm)

Themen Folgen