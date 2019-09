vor 19 Min.

Auto schneidet Radfahrer: Zwei Verletzte

Die Männer stürzen, nachdem einer aus ihrer Gruppe von einem Auto berührt worden war. Der Verursacher gibt danach Gas und fährt weg. Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Unfall in Donauwörth am späten Freitagnachmittag sind zwei Radfahrer verletzt worden. Verursacher war ein bisher unbekannter Autofahrer, der danach einfach weiterfuhr. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18 Uhr waren drei Fahrradfahrer in der Bäumenheimer Straße in Richtung Nordheim unterwegs, als ein silberner Pkw, den Beamten zufolge möglicherweise ein Opel Meriva, der Gruppe entgegen kam und plötzlich zum Vorbeifahren an geparkten Autos ausscherte. Der Wagen streifte einen der Radfahrer am linken Ellbogen.

Überschlag mit dem Rad

Dieser sowie die seine beiden Kollegen bremsten daraufhin stark ab, wodurch sich einer aus dem Trio, ein 32-jähriger Mann, mit seinem Fahrrad überschlug. Er erlitt dabei mehrere Schürfwunden an Armen, Beinen und im Gesicht. Ein weiterer 48-jähriger Radler wurde am Sprunggelenk verletzt. Beide begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Der Autofahrer bremste laut den Gesetzeshütern kurz ab, fuhr jedoch anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Verursacher wurde von den Radfahrern wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen älteren Mann mit schwarzen kurzen Haaren.

Zeugen werden gesucht

Der Unfallflüchtige führte eventuell einen silbernen Pkw Opel Meriva mit Teilkennzeichen DON-AB oder DON-BA sowie anschließend drei Ziffern.

Ein Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906-706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (dz)

Themen Folgen