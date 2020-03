09:45 Uhr

Auto touchiert Einkaufswagen

Ein 78-Jähriger streift beim Ausparken leicht den Einkaufswagen eines 83-Jährigen. Am Ende leitet die Polizei Ermittlungsverfahren wegen zweier Delikte ein.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Montag um 11.30 Uhr ein 78-jähriger Mertinger mit seinem Auto rückwärts aus der Parklücke eines Einkaufszentrums im Neurieder Weg in Donauwörth gefahren. Dabei touchierte dieser ersten Erkenntnissen zufolge leicht den Einkaufswagen eines 83-jährigen Oberndorfers. Dieser war gerade im Begriff, seine Waren aus dem Wagen in den Kofferraum zu laden.

Laut Aussage des Fahrers sowie dessen Ehefrau erkundigte sich dieser nach dem Befinden des Seniors und entschuldigte sich, erhielt jedoch keine Antwort. Als der 83-Jährige dann mit dem Beladen seines Pkw weitermachte, entfernte der 78-Jährige sich von dem Parkplatz. An seinem Pkw entstand keinerlei Sachschaden.

Senior klagt über leichte Knieschmerzen

Sein fünf Jahre älterer Unfallgegner informierte jedoch wenig später die Donauwörther Polizei und machte geltend, durch den Anprall an seinem Einkaufswagen leichte Schmerzen am rechten Knie erlitten zu haben. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit gegen den Mertinger aufgenommen. (dz)

