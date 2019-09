vor 16 Min.

Auto überschlägt sich: B25 musste gesperrt werden

Eine 21-Jährige berührt mit ihrem Wagen einen Laster. Es kommt zum Unfall, in dessen Folge der Pkw auf dem Dach landet. Die Frau muss ins Krankenhaus.

Ein Auto auf dem Dach, eine verletzte Frau und eine komplette Sperrung der Bundesstraße – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag ereignet hat. Wie die Polizei berichtet war eine 21-jährige Autofahrerin gegen 14.20 Uhr auf der B25 in Richtung Nördlingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Wörnitzstein überholte sie einen Lastwagen.

Ihren Angaben zufolge wurde sie dabei von der Sonne geblendet, weshalb sie die Sonnenblende herunterklappte. Dabei geriet sie wohl auf ihrer Fahrbahn zu weit nach rechts und korrigierte erschrocken die Spur. Daraufhin schaukelte sich der Pkw auf, überschlug sich in der Folge mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Firma meldet sich

Der 52-jährige Lkw-Fahrer gab den Beamten zufolge an, den Überschlag im Rückspiegel gesehen zu haben. Im Nachgang wurde jedoch durch die Firma des Mannes mitgeteilt, dass es zu einer Berührung des Lkw mit dem Auto gekommen sein musste, da die hintere linke Felge des Zugfahrzeugs sowie die dortige Verkleidung erheblich beschädigt worden sind. Der Sachschaden am Laster beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

Die Frau wurde mit Prellungen am Oberkörper und dem Verdacht auf ein Halswirbelsäulensyndrom ins Krankenhaus eingeliefert.

Zwei Feuerwehren vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Berg waren mit circa 25 Einsatzkräften vor Ort, da auch auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden mussten. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die B25 für rund 30 Minuten voll gesperrt werden.

