12:34 Uhr

Auto überschlägt sich und wird völlig zerstört

Eine 28-Jährige hat einen Unfall bei Sulzdorf. Sie war mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Sie kann den Wagen aber noch selbstständig verlassen.

Auf der Kreisstraße von der B2 her in Richtung Sulzdorf ist am Montagnachmittag eine 28-jährige Autofahrerin verunglückt. Sie war gegen 16 Uhr in Richtung Sulzdorf unterwegs, heißt es von der Polizei. Aus Unachtsamkeit geriet ihr Wagen zunächst auf das Bankett der Straße.

Beim Korrekturversuch kam die Frau dann ins Schleudern und von der Straße ab. Sie überschlug sich mit ihrem Pkw mehrmals und blieb auf dem Dach liegen, so die Beamten. Das völlig zertrümmerte Auto konnte sie zwar noch selbstständig verlassen, wurde vom Notarzt dann aber ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

