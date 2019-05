vor 20 Min.

Auto übersehen: Drei Personen bei Unfall verletzt

Nahe Otting hat ein 18-Jähriger morgens um 4 Uhr einen anderen Wagen übersehen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen ist es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gekommen. Gegen 4.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger de Ortsverbindungsstraße von Otting kommend in Richtung Staatsstraße 2214. Diese wollte er geradeaus in Richtung Fünfstetten überqueren.

Obwohl an der dortigen Einmündung ein Stoppschild angebracht ist, fuhr der junge Mann ohne an der Haltelinie anzuhalten in die Staatsstraße ein. Hierbei übersah er den aus Wemding kommenden Wagen eines 20-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Auto landete im Graben

Durch den Aufprall wurde der Wagen des Unfallverursachers in eine dortige Sichtschutzwand geschleudert. Das Auto des Vorfahrtsberechtigten kam nach der Kreuzung im Graben zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Richtung Monheim fahrende junge Mann und dessen 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik verbracht. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 8500 Euro geschätzt. (dz)

