Auto und Wohnmobil krachen bei Harburg frontal ineinander

Ein 37-jähriger gerät mit seinem Auto ins Schleudern. Er kommt auf die Gegenfahrbahn, auf der ein Wohnmobil unterwegs ist. Der Verursacher wird schwer verletzt.

Bei Harburg hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Nach deren Angaben fuhr ein 37-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Katzenstein in Richtung Harburg. Im Verlauf der lang gezogenen Linkskurve geriet das Fahrzeug aufgrund einer bislang nicht bekannten Ursache ins Schleudern, so die Beamten. Anhand der am Unfallort feststellbaren Spurenlage kam der Mann zuerst mit der rechten Fahrzeugseite nach rechts ins Bankett und schleuderte im weiteren Verlauf rund 50 Meter über das linke Bankett beziehungsweise über die Gegenfahrspur.

Freiwillige Feuerwehr Harburg sperrt die Unfallstelle ab

Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 66-Jähriger mit seinem Wohnmobil entgegen, der geistesgegenwärtig die Situation erkannte und versuchte, nach links auszuweichen. Trotz alledem kam es den Gesetzeshütern zufolge zum Frontalzusammenstoß. Hierbei wurde der 37-Jährige „schwer“ am rechten Fuß verletzt. Der 66-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 15.000 Euro, sie mussten beide abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg war mit 15 Mitgliedern zur Absperrung im Einsatz. Weiterhin waren noch zwei Rettungswägen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter des BRK vor Ort.

