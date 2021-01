vor 1 Min.

Auto versinkt in Weiher: Fahrerin kann sich selbst befreien

Bei Kaisheim ist ein Auto in einem Weiher untergegangen.

Eine 30-Jährige gerät mit ihrem Wagen bei Kaisheim ins Schleudern. Der Pkw kommt von der Straße ab und landet in einem Weiher. Dort geht er fast komplett unter.

Wie die Polizei mitteilt. ist eine 30-Jährige am Sonntag gegen 5.30 Uhr mit ihrem Auto von der Bernhardisiedlung in Richtung Kaisheim unterwegs gewesen. Auf der abschüssigen Straße kam die Frau mit ihrem Fahrzeug aufgrund vorherrschender Schneeglätte ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Weiher, der sich neben der Straße befindet.

Die Frau konnte noch selbst die Fahrertüre öffnen und sich aus dem Wagen befreien, bevor dieser beinahe komplett im Wasser unterging. Die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim rückte mit rund 20 Kräften an und kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, die Fahrerin blieb den Beamten zufolge glücklicherweise unverletzt.

