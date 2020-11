vor 18 Min.

Auto weicht Katze aus: Es folgt ein Unfall mit 50.000 Euro Schaden

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Mann aus dem Donau-Ries-Kreis in Treuchtlingen verursacht.

Ein Mann aus dem Altlandkreis Donauwörth weicht in Treuchtlingen einer Katze aus. Dabei kracht er gegen ein anderes Auto. Es gibt einen doppelten Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Treuchtlingen Luitpoldstraße ein Verkehrsunfall mit rund 50000 Euro Sachschaden ereignet. Ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Altlandkreis Donauwörth befuhr die Straße stadteinwärts und wich nach eigenen Angaben einer die Fahrbahn querenden Katze aus, so die Beamten.

Hierbei stieß er auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden SUV zusammen. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der 36-jährige Unfallverursacher und der 73 Jahre alte Geschädigte aus Treuchtlingen wurden nicht verletzt.

