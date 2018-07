10:41 Uhr

Auto zerkratzt und demoliert

Eine böse Überraschung hat eine 21-jährige Niederschönenfelderin am Samstag erlebt, als sie ihr Auto in Münster abholen wollte. Sie hatte dort am Freitagabend ein Fest besucht und das Fahrzeug zunächst in der Sportplatzstraße stehen lassen. Beim Abstellen war ihr Fahrzeug noch unbeschädigt. Als die 21-jährige ihren Pkw am Samstag um 21.45 Uhr wieder abholen wollte bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug zerkratzt, der Scheibenwischer verbogen, ein Rücklicht eingetreten und die Antennenhalterung entfernt wurde. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 entgegen. (dz)

