14:44 Uhr

Autobrand: LKA ist eingeschaltet

Auf dem Parkplatz an der Neudegger Allee in Donauwörth hat am Montagnachmittag dieses Auto gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Nach dem Brand eines Pkw auf dem Parkplatz an der Neudegger Allee in Donauwörth sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Zeugen sollen sich melden.

Von Wolfgang Widemann

Eine Woche nach dem Brand eines Autos auf dem großen Parkplatz im Stauferpark an der Neudegger Allee in Donauwörth laufen nach wie vor die Ermittlungen der Polizei. Die erste Frage, die es zu klären gilt, ist: Was ist die Ursache für das Feuer? Laut Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen, befassen sich damit Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA). Wie berichtet, ging der Wagen am Montag, 29. April, gegen 15.20 Uhr in Flammen auf.

Ist es ein Serienzündler?

„Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, erklärt Lechner. Allerdings steht der Verdacht im Raum, dass in Donauwörth ein Serienzündler sein Unwesen treibt. Seit Mitte Dezember gerieten im Stadtgebiet fünf Pkw in Brand: zwei auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße, einer auf dem Woha-Parkplatz, einer an der Ecke Adal bert-Stifter-Straße/Schillerstraße (nahe Gymnasium) und einer an der Neudegger Allee. An mehreren der betroffenen Wagen stellten die Beamten Reste eines Brandbeschleunigers fest. Zu dem Fall in der Adalbert-Stifter-Straße hält sich der Kripo-Chef bedeckt.

Er bittet, dass sich mögliche Zeugen melden, die am 29. April im Bereich des Stauferparks etwas Verdächtiges beobachtet haben. Telefon: 0906/706670 (Inspektion Donauwörth) oder 09071/560 (Kripo Dillingen).

