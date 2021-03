vor 60 Min.

Autofahrer alkoholisiert und orientierungslos in Donauwörth unterwegs

Der 75-jährige Mann fährt zunächst extrem langsam auf der Westspange, später hält er unvermittelt an einer Kreuzung an. Zeugen rufen die Polizei.

Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Montag um 20.20 Uhr mehreren Zeugen im Stadtgebiet Donauwörth aufgefallen. Diese informierten die Polizei.

Der Mann fuhr auf der Westspange teilweise mit 25 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer und schaltete unregelmäßig das Fernlicht ein. Nach der Ampel an der Kreuzung zur Berger Allee hielt er sein Auto unvermittelt am Fahrbahnrand an. Anschließend fuhr er wieder weiter und bog auf den Parkplatz am Gymnasium in der Pyrkstockstraße ein. Dort überfuhr der Senior mit seinem Wagen einen Grünstreifen und blieb stehen, so die Beamten.

Ein Alkoholtest vor Ort bringt einen Wert von 0,8 Promille

Der orientierungslose Mann gab herannahenden Zeugen gegenüber aus seinem Auto an, dass er sich nicht mehr auskenne, wo er gerade sei. Eine inzwischen verständigte Streife der Polizeiinspektion Donauwörth führte vor Ort einen Alkoholtest bei dem 75-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Augsburg beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle zur gerichtsverwertbaren Feststellung der genauen Alkoholmenge im Körper während der Fahrt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

