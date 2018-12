vor 43 Min.

Autofahrer behindern Rettungswagen im Einsatz - 6,5 Kilometer weit

Einem Rettungswagen im Einsatz war es auf einer Strecke von etwa 6,5 Kilometern nicht möglich, zu überholen, obwohl er sich mit Sirene und Lichtzeichen bemerkbar mache. Zwei Autofahrer vor ihm machten den Weg einfach nicht frei.

Zwei bislang unbekannte Autofahrer haben am Samstag einen Rettungswagen im Einsatz behindert. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Sanka des Roten Kreuzes auf einer Strecke von 6,5 Kilometern die beiden Autos nicht überholen, da diese nicht Platz machten, obwohl Gelegenheit bestanden hätte, seitlich auszuscheren.

Der Einsatz war am 22. Dezember gegen gegen 17.45 Uhr. Der Rettungswagen war auf der Bundesstraße 2 in Richtung Norden unterwegs. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. In Höhe der Anschlussstelle Kaisheim Nord schloss der 51-jährige Sanka-Fahrer auf zwei Fahrzeuge auf, die mit rund 80 Stundenkilometern auf der Bundesstraße in Richtung Monheim unterwegs waren. Das vordere der beiden Fahrzeuge hatte einen Anhänger.

Obwohl der Rettungswagen erkennbare Signale gab und die beiden Autofahrer mehrmals die Möglichkeit gehabt hätten, freie Bahn zu schaffen, so die Polizei, war dieser gezwungen, mit verlangsamter Geschwindigkeit hinter den beiden Fahrzeugen herzufahren.

Auch das Betätigen der Lichthupe und die Verwendung unterschiedlicher Tonsignale blieben ohne Erfolg. Erst in Itzing gelang es dem Fahrer des Einsatzfahrzeuges die beiden Autos zu überholen. Das Verhalten der Fahrer erfülle den Tatbestand der Nötigung, so die Polizei.

Themen Folgen