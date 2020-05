vor 47 Min.

Autofahrer lässt verletzten Radler zurück und flüchtet

Ein Auto hat am Mittwoch auf der Dillinger Straße beim Abbiegen einen Radler angefahren. Doch Hilfe bekam dieser von dem Unfallverursacher nicht.

Wegen eines Falls von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Donauwörth. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen (vermutlich dunkelgrauen) Pkw fuhr am Mittwochmorgen auf der Dillinger Straße in Fahrtrichtung Artur-Proeller-Straße und bog auf Höhe des dortigen Recyclingbetriebs nach rechts ab. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang eines 32-jährigen Radfahrers, welcher mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fuß- und Radweg stadtauswärts fuhr.

Der Radfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern und stürzte.

Schürfwunden und Prellungen

Nach Angaben der Polizei erlitt er dadurch Schürfwunden im Gesicht sowie Prellungen an Armen und Beinen und musste ärztlich versorgt werden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung des Recyclingbetriebs davon.

In diesem Zusammenhang werden auch vorhandene Videoaufzeichnungen ausgewertet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallwagen und/oder dessen Fahrer geben kann, wird dringend gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

