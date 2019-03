vor 42 Min.

Autofahrer übersieht Radler: 57-Jähriger verletzt

In Asbach-Bäumenheim hat sich ein Unfall ereignet. Der endete wohl einigermaßen glimpflich.

Offenbar einigermaßen glimpflich abgegangen ist ein Unfall in Asbach-Bäumenheim, bei dem ein Auto einen Radler erfasst hat. Nach Auskunft der Polizei kam am Mittwoch kurz vor 6 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto von der B2 her und wollte von der Mertinger Straße nach rechts auf die Fendtstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann einen 57-Jährigen, der mit seinem Elektrofahrrad von Mertingen her auf dem Radweg unterwegs war und die Einmündung überquerte. Der Pkw stieß gegen den Radler. Der stürzte und zog sich mutmaßlich leichte Verletzungen zu. Das Rote Kreuz brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. (dz)

