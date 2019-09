vor 22 Min.

Autofahrer wird aggressiv

Auf einer schmalen Straße kommt es zu einer Begegnung, die jetzt bei der Polizei gelandet ist.

Zu einer aggressiven Begegnung zwischen einem Autofahrer und dem 31-jährigen Lenker eines Lasters kam es am Freitag gegen 14 Uhr. Laut Polizei begegneten sich der Lkw-Fahrer aus der Verwaltungsgemeinschaft Wemding und der unbekannte Pkw-Fahrer im Bereich Itzing bei Monheim. Beide mussten aufgrund der beengten Verhältnisse aufs Bankett ausweichen. Der Lkw-Fahrer hielt kurz darauf an, um sich neu zu orientieren, da er auf der Suche nach einer Baustelle war. Diese Gelegenheit nutzte der Pkw-Fahrer, um den Laster zu blockieren und den Fahrer zu beleidigen. Zudem wurde er handgreiflich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen. Der Tatvorwurf geht in Richtung Beleidigung und Nötigung.

