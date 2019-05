vor 34 Min.

Autofahrerin erfasst Rentner und bringt ihn zu Fall

Der 86-Jährige erleidet mehrere Prellungen. Eigentlich hätte die Pkw-Lenkerin an dieser Stelle gar nicht unterwegs sein dürfen.

Am Samstag war eine 61-jährige Autofahrerin gegen 15.30 Uhr auf der an diesem Tag gesperrten Wallfahrtsstraße in Wemding stadteinwärts unterwegs. Nachdem sie das Amerdinger Tor passiert hatte, übersah sie einen dort laufenden 86-jährigen Mann und erfasste ihn von hinten. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Rentner und erlitt verschiedene Prellungen. Der Fußgänger konnte aber nach dem Unfall nach Hause gehen. Am Fahrzeug selbst entstand kein Schaden.

