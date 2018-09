10:39 Uhr

Autofahrerin ist zu betrunken für Alkotest

Am Mittwoch wurde in Riedlingen ein Auto von der Polizei gestoppt. Die 49-jährige Fahrerin war deutlich alkoholisiert. Einen Alkotest war nicht möglich.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr wurde in Riedlingen ein Auto zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die 49-jährige Fahrerin des Wagens war dabei augenscheinlich deutlich alkoholisiert. Einen Alkotest konnte die Frau nicht ordnungsgemäß durchführen. Deswegen ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein der Fahrerin sicher. (dz)

