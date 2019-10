vor 22 Min.

Autofahrerin landet in Straßengraben

Ein Frau übersah eine Linkskurve - und fuhr geradeaus in den Straßengraben.

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DON 16 von Harburg in Richtung Großsorheim unterwegs. Beim Durchfahren der dortigen Serpentinen übersah die Frau eine Linkskurve und fuhr geradeaus in den Straßengraben. Beide Airbags des Fahrzeugs lösten aus und der Frontbereich wurde massiv beschädigt. Verletzt wurde die Fahrerin laut Polizei nicht. Der Sachschaden beträgt gut 5000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallfahrerin wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (dz)