vor 40 Min.

Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Mann auf Rad

Die Frau ist mit ihrem Pkw in der Kapellstraße unterwegs und will dann in die Zirgesheimer Straße. Dabei übersieht sie jedoch einen anderen Verkehrsteilnehmer.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 18.45 Uhr in der Kapellstraße in Donauwörth unterwegs gewesen und wollte dann nach links in die Zirgesheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden 50-jährigen Fahrradfahrer, der schließlich mit der Front des Wagens kollidierte und auf die Motorhaube geschleudert wurde. Der Radfahrer trug einen Helm, begab sich jedoch eigenständig wegen Prellungen im Brustbereich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

