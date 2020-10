vor 33 Min.

Autofahrerin und Jogger geraten aneinander

Der Mann tritt im Streit gegen die Beifahrertür des Autos

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Altenmünster und ein 41 Jahre alter Jogger aus Mertingen gerieten am Freitag gegen 16 Uhr in der Donauwörther Schmutterstraße aneinander. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Jogger über die zurücksetzende Autofahrerin geärgert und offenbar aus Frust beherzt gegen die Beifahrertüre ihres Fahrzeugs getreten. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Jogger stand zu seiner Tat. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (dz)

