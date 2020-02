10:12 Uhr

Autofahrerin verletzt Kind und fährt weiter

In der Donauwörther Kapellstraße kam es zu einem Unfall, bei dem ein Kind angefahren wurde.

Plus Zwei Mädchen wollen die Kapellstraße in Donauwörth überqueren. Mehrere Pkw halten an - einer nicht. Dessen Fahrerin wird nun von der Polizei gesucht.

In der Donauwörther Kapellstraße kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein elfjähriges Mädchen aus Mertingen von einem Auto erfasst und verletzt wurde. Wie die Polizei Donauwörth schildert, machte sich die Fahrerin nach kurzer Rücksprache davon. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

Passiert ist das Unglück gegen 16 Uhr. Die Elfjährige zu dieser Zeit zusammen mit ihrer älteren Schwester auf dem Gehweg der Kapellstraße. Gegenüber dem Fußweg, der zur Promenade führt, wollten die beiden die Fahrbahn überqueren. Mehrere Autofahrer hatten diese Absicht bemerkt, hielten an und winkten die Mädchen über die Straße. Ältere Schwester zieht Mädchen vor Aufprall zurück Als die beiden bereits zwei der drei dort vorhandenen Fahrspuren überquert hatten, kam plötzlich ein Auto von rechts, das nicht anhielt. Der Wagen erfasste die Elfjährige, wobei es nach ersten Erkenntnissen der Polizei noch zu dem glücklichen Umstand kam, dass die ältere Schwester die jüngere unmittelbar vor dem Aufprall zurückziehen konnte. Das Kind erlitt durch die Kollision eine Verletzung am linken Knie. Die Fahrerin des Unfallautos hielt nach den Angaben der Geschädigten kurz an, blieb aber sitzen. Derweilen verlangte der Beifahrer die Personalien der beiden Schwestern, machte aber keine Angaben zu seiner Identität. Die Fahrerin entfernte sich anschließend, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist inzwischen bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Lesen Sie auch: Auto erfasst Mann: 60-Jähriger aus dem Raum Pöttmes stirbt



