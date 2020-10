10:43 Uhr

Autofahrerin verliert Reifen und fährt auf der Felge weiter

Eine 41-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist auf dem Weg zur Arbeit nach Rain. Dabei lässt die sich auch von einem Platten nicht aufhalten.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Dienstag um 8.40 Uhr mitgeteilt, dass ihm auf der Staatsstraße 2047 – zwischen Rain und dem Kreisverkehr am Südring – ein Auto entgegengekommen war, das vorne rechts einen Platten hatte. Wie sich nach polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war die 41-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf dem Weg in die Arbeit nach Rain. In Holzheim war die Frau, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit dem vorderen rechten Reifen gegen einen Bordstein geraten, wodurch der Reifen platzte.

Anstatt anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt nach Rain fort. Nach rund zwei Kilometern Weiterfahrt trennte sich der Reifen dann von der Felge. Die Fahrerin hielt immer noch nicht an und fuhr auf der Stahlfelge nach Rain. Am Bordstein und auf der Fahrbahndecke entstand kein Schaden. Jedoch war durch den platten beziehungsweise nicht mehr vorhandenen Reifen die Verkehrssicherheit des Autos wesentlich beeinträchtigt.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Die Frau wurde wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt, sie erwartet nun ein Bußgeld.

