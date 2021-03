11:44 Uhr

Autofahrt unter Alkoholeinfluss in Donauwörth

In Donauwörth wird ein alkoholisierter Autofahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergibt über 1,5 Promille.

In Donauwörth ist am Samstag gegen 21 Uhr ein 42-Jähriger betrunken Auto gefahren. Laut Polizeibericht fuhr er mit seinem Auto von der Nürnberger Straße in Richtung Kaufland. Am dortigen Parkplatz wurde der Fahrer von einer Streifenbesatzung angetroffen.

Da bei ihm den Angaben zufolge alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurden und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von über 1,5 Promille ergab, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (dz)

