vor 40 Min.

Autokauf: Junge Frau fällt auf Betrüger herein

23-Jährige entdeckt ihren Traumwagen im Internet. Es ist ein vermeintliches Schnäppchen. Allerdings steht der Pkw angeblich auf Malta.

Eine 23-Jährige aus dem südlichen Landkreis ist auf eine nicht ganz unübliche Betrugsmasche herein gefallen. Das berichtet die Polizei.

Die junge Frau hatte auf einer Automobilplattform ihr „Wunschauto“ entdeckt, das dort für nur 10900 Euro angeboten wurde. Üblicherweise liegt der Preis für einen vergleichbaren Wagen bei 14000 bis 15000 Euro, so die Beamten. Nachdem die Geschädigte „angebissen“ hatte, erklärte ihr der unbekannte Verkäufer, dass das Fahrzeug auf Malta stehe und von dort nach Deutschland geliefert werde. Er räumte sogar ein Rückgaberecht ein, wenn das Auto der jungen Frau nicht gefalle.

Überweisung nach Litauen

Sie überwies daraufhin den halben Kaufpreis auf ein Konto in Litauen. Als sie sich am Dienstag bei der mutmaßlichen Transportfirma nach dem Sachstand erkundigte, wurde sie misstrauisch. Mit dem Hinweis auf angebliche Zollprobleme in der Schweiz wurde sie aufgefordert, noch den restlichen Kaufpreis zu überweisen. Das machte sie dann nicht mehr, sondern erstattete Anzeige. So wie der angebliche Verkauf bisher abgewickelt wurde, spricht den Gesetzeshütern zufolge alles dafür, dass die junge Frau über das Internet einem Betrug zum Opfer gefallen ist.

Themen Folgen