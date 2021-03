10:05 Uhr

Autokauf: Mann kommt zu spät nach Donauwörth und rastet aus

Ein Mann kommt zu spät zu einem Autokauf nach Donauwörth. Da rastet der von weit her Angereiste aus.

Er wollte dieses Auto offenbar unbedingt haben. Dafür nahm er auch eine weite Anreise nach Donauwörth in Kauf. Doch er kam zu spät: Der Pkw war schon verkauft. Der Mann verkraftete dies nicht und er rastete aus. Jetzt ermittelt die Polizei.

Für das Auto in Donauwörth gibt es viele Interessenten

Doch der Reihe nach: Am Freitag inserierte ein Geschäftsführer eines Autohauses aus der Großen Kreisstadt den Gebrauchtwagen auf unterschiedlichen Plattformen im Internet. Für das offensichtlich sehr attraktive Angebot gab es extrem viele Interessenten. Deshalb vereinbarte der Geschäftsmann mit den potenziellen Käufern, dass derjenige das Auto erhält, der als erstes vor Ort den Kaufvertrag unterschreibt.

Dies erklärte der 49-Jährige nach eigenen Angaben auch dem Interessenten, der eine rund vierstündige Anfahrt hatte. Als dieser am Samstag gegen 12 Uhr am Autohaus ankam, war der Gebrauchtwagen seit etwa einer halben Stunde bereits verkauft.

Der Wütende schlägt mit Flaschen zwei Scheiben an dem Auto ein

Der Mann war darüber derart erbost, dass er beim Wegfahren neben dem verkauften Fahrzeug anhielt und mittels zweier Glasflaschen zunächst die Windschutzscheibe und dann die Scheibe an der Beifahrerseite einschlug. Anschließend stieg der Fahrer wieder in seinen Pkw und brauste samt Beifahrer mit quietschenden Reifen davon. Die Identität der beiden Männer muss noch geklärt werden, so die Polizei. Dies dürfte gelingen: Der komplette Vorfall wurde von den Videokameras des Autohauses aufgezeichnet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1400 Euro. (dz)

