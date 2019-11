vor 2 Min.

Automat kaputt: Harburger rastet in Spielothek aus

Weil der Spielautomat kaputt geht, beginnt ein 32-Jähriger in einer Donauwörther Spielothek zu randalieren.

Ein 32-jähriger Harburger ist am Montagnachmittag in einer Donauwörther Spielothek komplett ausgerastet.

Der Mann war in der Nähe des Bahnhofs zu Gast in dem Laden. Nachdem an einem von ihm benutzen Spielgerät ein technischer Defekt auftrat, versuchte unter anderem durch lautstarkes Umherschreien die Servicekräfte zu einer sofortigen Reparatur des Gerätes zu bewegen.

Der Mann forderte sein Geld zurück

Nachdem dies nicht zeitnah möglich war, wollte der Mann sein sämtlich verspieltes Geld des kompletten Nachmittags wieder zurückhaben. Diese Forderung versuchte der deutlich alkoholisierte 32-Jährige lautstark und mehrmals durchzusetzen.

Servicekraft holt die Polizei

Als er von den Bediensteten daraufhin aufgefordert wurde, die Spielothek zu verlassen, weigerte er sich beharrlich. Auch auf Anweisung der inzwischen eingetroffenen Polizeikräfte wollte er das Anwesen nicht verlassen. Der Mann wurde um von den Beamten in der Folge unter „unmittelbarem Zwang“ – die Polizisten packten ihn am Kragen – vom Grundstück gebracht, so der Polizeibericht. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches folgte. (dz)

