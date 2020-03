vor 17 Min.

Autorin Melanie Raabe versteht sich auf das Unheimliche

Wenn Melanie Raabe ihre Leser einlädt, sie in „Die Wälder“ zu begleiten, darf man darauf gefasst sein, dass es beklemmend wird. Gelegenheit dazu gibt es am 25. März im Donauwörther Zeughaus.

Plus Die junge Bestseller-Autorin kommt im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben nach Donauwörth. Dort begibt sie sich mit ihrem Publikum am 25. März direkt in „Die Wälder“. Im Interview verrät sie, warum ihr das Mysteriöse, das Rätselhafte so sehr liegt.

Von Barbara Würmseher

Wer in Melanie Raabes literarische Welten eintaucht, muss darauf gefasst sein, sich in einer beklemmenden Situation wiederzufinden. In einer Stimmung, aus deren Sog man sich kaum befreien kann, so mitreißend ist er. Melanie Raabe ist 33 Jahre alt und seit 20015 mit ihren Büchern ungeheuer erfolgreich. „Die Falle“, „Die Wahrheit“ und „Der Schatten“ heißen ihre drei ersten großen Thriller. Seit Dezember ist nun auch „Die Wälder“ auf dem Buchmarkt und damit kommt die Autorin auch nach Donauwörth. Im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben und in Kooperation mit der Volkshochschule und Stadtbibliothek Donauwörth gastiert sie am 25. März, 19 Uhr, im Zeughaus. Für unsere Zeitung hat Melanie Raabe schon vorab ein paar Einblicke gegeben.

Lesungen stehen im Mittelpunkt des ersten Literaturfestivals in Nordschwaben. Bild: Robin Van Lonkhuijsen/dpa Ihre Thriller strahlen Beklemmung aus, ziehen den Leser nach und nach in einen Strudel des Unheimlichen. Entspricht das Ihrer Wesensart? Oder wie sind Sie als Mensch? Melanie Raabe: Ich würde mich absolut nicht als sonderlich düsteren Menschen bezeichnen. Ich habe wie alle Menschen verschiedene Facetten und bin vielseitig interessiert. Aber es stimmt schon: Ich erzähle sehr gerne von Mysteriösem, Rätselhaftem, Geheimnisvollem. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich selbst sehr neugierig bin und ungelöste Rätsel mich total faszinieren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wie viel Privates, Persönliches fließt in Ihre Romane ein? Haben die Heldinnen etwas mit Ihnen zu tun? Wenn ja, was? Wenn nein, wie unterscheiden Sie sich von ihnen? Melanie Raabe: Wahrscheinlich passiert es ganz automatisch, dass sich bestimmte Wesenszüge der Autorin auch irgendwo im Buch spiegeln. Meine Bücher haben nichts Autobiografisches, zeigen aber doch immer auch, wofür ich mich interessiere und was für Figuren ich mag: Interessante, facettenreiche Frauen zum Beispiel. Sie stammen aus Jena, leben jetzt in Köln, Ihre Bücher spielen unter anderem in Wien. Sind Sie ein Stadtmensch? Melanie Raabe: Ja, definitiv. Ich bin zwar in einem winzigen Dorf bei Jena und in einer Kleinstadt in NRW aufgewachsen, doch zog es mich immer in die Stadt. Mein Lieblingsort auf dem Planeten ist New York. Ihr Erfolg kam nicht über Nacht. Erzählen Sie doch mal ein bisschen Ihren Werdegang. Sie waren als Journalistin tätig, war das Ihr Hauptberuf? Melanie Raabe: Ich habe immer gerne literarisch geschrieben – aber eben nur nebenher. Nach dem Studium bin ich nach Köln gezogen, habe ein journalistisches Volontariat absolviert und bin danach als freie Journalistin durch die Stadt geflitzt. In dieser Zeit habe ich vier Romane geschrieben, die keinen Verlag gefunden haben. Mit dem fünften, meinem Debüt „Die Falle“, hat es dann geklappt. Ich bin froh, dass ich drangeblieben bin! Sie haben sich auf Krimis spezialisiert. Könnten Sie sich vorstellen, auch mal einen Liebesroman zu schreiben? Melanie Raabe: Tatsächlich habe ich nicht mit Spannung begonnen, sondern mich graduell in diese Richtung entwickelt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann auch wieder in anderen Genres schreibe. Ob mir ein reiner Liebesroman gelingen würde, weiß ich allerdings nicht. Es ist so schwierig, über die Liebe zu schreiben, ohne kitschig zu werden! Wie gehen Sie beim Schreiben vor? Gibt es eine Idee, die sich nach und nach entwickelt, oder steht der Plot schon von Anfang an fest? Melanie Raabe: Ersteres! Ich habe eine Idee – und dann läuft mein Hirn heiß und spinnt sie weiter. Bevor ich mit dem Schreiben beginne, mache ich einen groben Plan. Ich lasse mir aber die Freiheit, ihn während der Arbeit über den Haufen zu werfen, wenn mir etwas Besseres einfällt. Schreiben ist bei mir nicht immer ein geordneter Prozess. Manchmal herrscht auch kreatives Chaos. Ihre Literatur verkauft sich sehr gut, Sie gelten als Bestseller-Autorin. Zudem werden die Thriller wohl jetzt auch verfilmt. Können Sie davon leben? Melanie Raabe: Ich bin tatsächlich Schriftstellerin, das ist seit 2015 mein Beruf. “Die Falle“, „Die Wahrheit“, „Der Schatten“, heißen ihre ersten drei großen Thriller. Seit Dezember ist auch Ihre Neuerscheinung „Die Wälder“ auf dem Markt. Mit diesem Buch kommen Sie auch nach Donauwörth. Was dürfen unsere Leser erwarten? Melanie Raabe: „Die Wälder“ ist ein weiterer unblutiger Thriller, in dem es gleich mehrere Geheimnisse zu lösen gibt. Ich werde das Publikum mit auf eine Reise in den nächtlichen Wald nehmen. Aber ich lese nicht nur vor, ich erzähle auch viel drumherum. Einfach alles, was die Gäste potenziell interessieren könnte. Mir ist bei Veranstaltungen wichtig, dass wir uns alle gut amüsieren. Ich schreibe zwar keine witzigen Bücher, mag aber unterhaltsame Lesungen, auf denen auch viel gelacht wird. Karten gibt es im Kulturbüro der Stadt Donauwörth, Rathausgasse 1, Telefon 0906 789-160 und 0906/789-109, E-Mail-Adresse: kultur@donauwoerth.de

