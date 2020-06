vor 48 Min.

Autos stoßen auf B2 frontal zusammen

Plus Ein 18-Jähriger verursacht auf der Bundesstraße nördlich von Monheim einen schweren Unfall. Der Schaden ist hoch.

Zwei Autos mit Totalschaden und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der B2 nördlich von Monheim. Dort stießen am Montagnachmittag zwei Autos zusammen.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Bundesstraße um 13.50 Uhr in Richtung Norden unterwegs war, nach links auf die Kreisstraße in Richtung Rehau abbiegen. Dabei übersah der junge Mann einen Wagen, mit dem ein 41-Jähriger auf der B2 entgegenkam. Die Folge: ein Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei Verkehrszeichen abgerissen, die neben der Fahrbahn standen.

Beteiligte kommen mit leichteren Verletzungen davon

Die Beteiligten überstanden die Karambolage nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise mit leichteren Blessuren. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Am Auto des Schülers, der aus einer Juragemeinde stammt, entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 25000 Euro. Am Fahrzeug des anderen Manns schätzt die Polizei die Summe auf ungefähr 15000 Euro.

Feuerwehren aus Monheim und Rehau vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Monheim und Rehau waren vor Ort. Der Unfallverursacher wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. (dz)

