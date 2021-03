11:30 Uhr

Autos und Bus stoßen in Donauwörth zusammen

An einem Unfall in Donauwörth waren drei Fahrzeuge beteiligt.

In Donauwörth hat sich ein Unfall ereignet. Drei Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, waren beteiligt.

Gleich drei Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, waren am Dienstag an einem Unfall in Donauwörth beteiligt. Wie die Polizei berichtet, war ein 61-Jähriger der Verursacher. Er wollte mit seinem Auto von der Eichgasse nach rechts in die Umkehr einbiegen. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden Pkw, den ein 35-Jähriger steuerte, und rammte diesen auf der rechten Seite. Dadurch wurde der Wagen auf die andere Straßenseite gegen einen Bus geschoben, der dort in Richtung Kapellstraße unterwegs war.

Durch glückliche Umstände gab es keine Verletzten, so die Polizei. Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (dz)

