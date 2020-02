vor 3 Min.

B16: Autos stoßen frontal zusammen

Auf der Bundesstraße bei Rain hat sich ein Unfall ereignet. Der Sachschaden ist hoch. Dennoch ging das Unglück glimpflich ab.

Auf der B16 bei Rain ist am Dienstag ein Unfall passiert, bei dem hoher Sachschaden entstand, die Beteiligten angesichts der Umstände jedoch einigermaßen glimpflich davonkamen. Laut Polizei passierte Folgendes: Eine 30-Jährige, die gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Neuburg unterwegs war, wollte an der Anschlussstelle Rain-Ost nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau jedoch einen entgegenkommenden Wagen, den ein 31-Jähriger steuert. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, so der erste Anschein. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen an beiden Fahrzeugen ein Schaden von circa 25000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. (dz)

