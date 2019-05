13:57 Uhr

B16: Raser sorgt beim Überholen für große Gefahr

Mit einem riskanten Manöver kann ein Fahrer auf der B16 bei Genderkingen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein gefährliches Überholmanöver ist am Montagfrüh auf der B16 auf Höhe Genderkingen gerade noch glimpflich abgelaufen. Gegen 6 Uhr überholte ein bislang unbekanntes Auto einen anderen Wagen in Fahrrichtung Rain.

Der Überholer war mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, fuhr der Überholer ganz weit nach links und streifte dabei die Leitplanken.

Gegenverkehr muss in der Mitte durchfahren

Der Gegenverkehr fuhr mittig zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch. Die Fahrzeuge berührten sich nicht, so die Polizei Rain. Die Schadenshöhe an der Leitplanke steht noch nicht fest Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Rain zu melden. Möglicherweise wurden sie bereits vorher ebenfalls waghalsig und verkehrswidrig überholt. Tel.: 09090/7007-0. (dz)

