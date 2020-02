B16-Umfahrung: Donauwörth hat einen klaren Standpunkt

Plus Die Planung zur Ortsumfahrung Tapfheim ist weiter unklar. Die Stadt Donauwörth pocht darauf, dass Riedlingen nicht betroffen sein darf. Klage als letzte Option.

Viel Energie hat die Ortsumfahrung Tapfheim der Bundesstraße 16 zahlreiche Politiker und Gremien im Laufe der Jahre gekostet. Seit über drei Jahrzehnten ist die Straße im Gespräch. Die von vielen Tapfheimern heiß ersehnte Straße tangiert auch die Nachbarn in Donauwörth, im Speziellen im Stadtteil Riedlingen. Das Staatliche Bauamt jongliert weiter mit vier Varianten, was in Donauwörth nicht gerade Gefallen hervorruft.

„Wir haben uns auf eine Variante festgelegt“, sagt Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert. „Und daran hat sich nichts geändert“, antwortete er auf eine Nachfrage von Brigitte Kundinger-Schmidt ( SPD) im Donauwörther Stadtrat.

Beginn wäre hinter der Tankstelle

Konkret geht es um den Plan, die Umfahrung wäre weiter weg vom Neubaugebiet Bösenhaufeld in Erlingshofen zu führen, der Bogen um Tapfheim herum wäre sichtlich größer. Das Problem jener anberaumten Trasse, die immer noch im Gespräch ist: Sie würde bereits im Gebiet Riedlingens beginnen, ein Stück hinter der Agip-Tankstelle, um dann über die Riedlinger Felder nordwestlich an Erlingshofen beziehungsweise Tapfheim vorbeizuführen und hinter Schwenningen schließlich wieder auf die „alte“ B16 zu treffen.

„Die Entscheidung wird beim Bund liegen“, hat Tapfheims Bürgermeister Karl Malz bereits mehrmals betont. Es gelte abzuwarten, bis die Vorgutachten zu beiden Ortsumfahrungsvarianten vorliegen. Allerdings dürfe es nicht zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung kommen. Doch so oder so werde das Vorhaben viel Energie in Anspruch nehmen: Mit Klagen der betroffenen Grundstückeigentümer sei zu rechnen, sagt Malz.

Was sagt das Vorgutachten?

Auch Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert spricht von Klage als letzte Option, falls Riedlingen von der Umfahrung betroffen werde. Es gäbe keinerlei Änderung an der Haltung Donauwörths. Und man versäume im Moment nichts. Aber es gelte nach wie vor, dass Riedlingen von einer Umfahrung nicht betroffen sein dürfe.

Technik, Wirtschaftlichkeit und Umwelt

Die Gutachter untersuchen derzeit vier Varianten, um am Ende eine Empfehlung abgeben zu können. Sowohl die technische wie auch die wirtschaftliche Seite würden betrachtet, so ist aus dem Staatlichen Bauamt in Augsburg zu hören, „aber natürlich auch die Umweltbelange“. Eine Vorzugsvariante habe sich bislang nicht herauskristallisiert.

Verwirklichung der lange Zeit favorisierten Nordtangente könnte, so die Aussage vom vergangenen Sommer, schwierig werden. Das ist wohl auf Probleme mit der Hydraulik zurückzuführen. Das ökologische Gleichgewicht könnte demnach nicht gegeben sein.

„Wo läge angesichts solch bautechnisch komplizierter Sachlage überhaupt eine vernünftige Lösung“, fragen sich viele Bürger. Noch keine Informationen hat auch Sachgebietsleiter Wolfgang Betzl hinsichtlich der zu erwartenden Kosten. Das Geld wäre wohl vorhanden, doch durch die Verzögerungen sei bereits jetzt mit einer Kostenexplosion in Millionenhöhe zu rechnen.

