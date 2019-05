09.05.2019

B2: Es drohen Staus in Richtung Augsburg

Zwischen den Anschlussstellen Gersthofen-Nord und Stettenhofen wird ein neuer Belag aufgetragen. Was das für die Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Von Elli Höchstätter

Pendler und alle anderen, die auf der Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg unterwegs sind, dürfen sich die Freitage und Wochenenden schon mal rot im Kalender markieren. In dieser Zeit – und vor allem im Berufsverkehr am Freitag – kann es auf der B2 zu Stauungen kommen. Der Grund: Zwischen den Anschlussstellen Gersthofen-Nord und Stettenhofen wird ein neuer Belag aufgetragen.

Losgehen sollte es mit den Arbeiten bereits an diesem Wochenende. Die Vorbereitungen liefen schon und ab Freitagmorgen sollte die B2 nur einspurig befahrbar sein. Doch das Wetter machte den Verantwortlichen im Bauamt einen Strich durch die Rechnung.

Regen sorgt für Verschiebung

Weil es am Wochenende regnerisch werden soll, wurden die Arbeiten um eine Woche nach hinten verschoben. Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt erklärt: „Beim Asphalteinbau darf es nicht regnen.“

Die Bundesstraße 2 gehört in diesem Streckenabschnitt zu den meistbefahrenen Strecken in Augsburg-Land. Laut Heiß sind im Bereich Stettenhofen-Bergstraße täglich bis zu 50000 Fahrzeuge unterwegs, bei Gersthofen sind es sogar 66000. Schon ohne zusätzliche Baustelle kommt es immer wieder zu Stauungen. Meist stockt der Verkehr, weil es am Autobahnkreuz Augsburg eng wird und sich ein Rückstau bildet.

Nur eine Spur befahrbar

Deshalb wurde die Baustelle so geplant, dass nur am Wochenende asphaltiert wird. Allerdings beginnen die Arbeiten bereits in der Nacht auf Freitag. Alle, die dann ab Freitagmorgen auf der B2 unterwegs sind, müssen zwischen Stettenhofen und Gersthofen mit nur einer Spur in jeder Fahrbahnrichtung vorliebnehmen. Für Heiß ist es wohl unvermeidlich, dass es dann Stau geben wird. Ortskundige sollten die Stelle weiträumig umfahren.

Insgesamt wird eine Strecke von 3,5 Kilometern erneuert. Das soll laut Heiß an vier Wochenenden passieren. Dabei wird jeweils am Freitag der alte Asphalt ausgefräst, am Samstag die neue Schicht aufgetragen und am Sonntag erfolgt die Markierung. Die Baukosten in Höhe von 1,75 Millionen Euro trägt der Bund.

