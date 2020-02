13:09 Uhr

B2: Kleinwagen überschlägt sich

Eine Autofahrerin kommt bei einem spektakulären Unfall nahe Bäumenheim einigermaßen glimpflich davon. Der Schaden ist hoch.

Einen spektakulären Unfall relativ glimpflich überstanden hat die Fahrerin eines Kleinwagens am Sonntagabend auf der B2 nahe Asbach-Bäumenheim. Nach Angaben der Polizei war die 25-Jährige um 21.45 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs. Auf der Höhe der Abfahrt zur B16 kam die Frau mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache vor der Straße ab und prallte frontal gegen einen Wegweiser. Der Pkw überschlug sich und landete wieder auf der Fahrbahn. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 13000 Euro. Dank zahlreicher Sicherheitssysteme in dem kleinen Fahrzeug neuesten Baujahrs erlitt die 25-Jährige offenbar nur leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die junge Frau ins Krankenhaus.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Die beiden Fahrspuren der Bundesstraße in Richtung Donauwörth mussten zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Asbach-Bäumenheim waren mit insgesamt über 50 Kräften im Einsatz. (dz)

