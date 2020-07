vor 19 Min.

B2: Reparatur von Damm dauert wohl Monate

Nachdem der Hang an der B2 auf einer Länge von über 50 Metern abgerissen ist, läuft eine Notsicherung. Lastwagen schaffen Kies und große Steine heran.

Plus Experten wollen herausfinden, warum die Böschung im Bereich der Anschlussstelle Monheim-Süd abgerutscht ist. Aktuell läuft eine Notsicherung.

Von Wolfgang Widemann

Lastwagen um Lastwagen bringt Kies heran, der am Fuße der Böschung abgekippt wird. Nach und nach soll auf diese Weise der Damm, auf dem die B2 im Bereich der Anschlussstelle Monheim-Süd eine Senke überwindet, stabilisiert werden – zumindest vorerst. Nach dem Erdrutsch neben der Bundesstraße laufen die Arbeiten für eine Notsicherung auf vollen Touren. Eines steht dabei schon jetzt fest, erklärt Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt Augsburg: „Es kann noch zwei Monate dauern, bis der Verkehr auf der B2 wieder richtig fließen kann.“

Bis dahin wird die überregionale Verbindung, auf der jeden Tag Tausende von Autos und Lastwagen unterwegs sind, zwischen den Anschlussstellen Monheim-Mitte und Monheim-Süd wohl nur in Richtung Donauwörth benutzbar sein. Solange müssen die Fahrzeuge durch Monheim umgeleitet werden.

Böschung an B2 rutscht auf einer Länge von über 50 Metern ab

Als Mitarbeiter der Straßenmeisterei kürzlich den Schaden bei einer Routinekontrolle der Straße entdeckten, staunten sie nicht schlecht. Auf einer Länge von über 50 Metern war die Böschung abgerutscht – und zwar bis direkt an die Leitplanke neben der Fahrbahn hin. Parallel zu dem Stützbauwerk, das gerade errichtet wird, läuft die Suche nach der Ursache für den Dammrutsch. Momentan könne man da nur spekulieren, so Greineder. Im vorigen Jahr erhielt die B2 in diesem Bereich eine neue Asphaltschicht. Dabei sei der Untergrund auch (erneut) verdichtet worden. Dies habe den Rutsch wohl nicht ausgelöst, aber vielleicht beschleunigt. Der Vertreter der Behörde, die für die Bundesstraßen verantwortlich ist, kann sich vorstellen, dass Wasser den Damm instabil gemacht hat. Auf der anderen Seite des Bauwerks, das Anfang der 1990er Jahre mit der Monheimer Umgehung aufgeschüttet wurde, befinde sich ein Regensammelbecken.

Klarheit sollen jetzt Bohrungen bringen, die voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden. Greineder dazu: „Da müssen wir schauen, ob irgendwo Wasser kommt.“ Derweil werde die Notsicherung vorangetrieben. Dies sei an dem rund neun Meter hohen Damm kein einfaches Unterfangen: „Es ist schwierig, das Material zu verdichten, ohne dass etwas von oben nachrutscht.“ Es könne durchaus bis Mitte oder Ende September dauern, ehe die Spur in Richtung Donauwörth wieder befahrbar ist.

An wohl zwei Tagen eine Vollsperrung der Bundesstraße

Die endgültige Sicherung des Damms werde wahrscheinlich erst 2021 erfolgen. Dafür wird Greineder zufolge eigens ein Sanierungskonzept erarbeitet. In diesem solle der geplante dreibahnige Ausbau der B2 zwischen Donauwörth und der Landkreisgrenze zu Mittelfranken bereits berücksichtigt werden. Bei diesem Projekt, für das es noch keinen konkreten Zeitplan gibt, soll die Anschlussstelle Monheim-Süd kreuzungsfrei gestaltet werden.

Ein solcher Rutsch an einer Böschung ist nach Angaben von Stefan Greineder glücklicherweise selten. Auf der knapp 30 Jahre alten Umgehung von Monheim passierte dies im großen Einschnitt zwischen den Anschlussstellen Monheim-Mitte und Monheim-Nord gleich mehrmals. Die Problematik sei dort eine andere, habe man dort doch nicht aufgeschüttet, sondern in bestehendes Erdreich eingegriffen. Dieses sei in der Region durch die Folgen des Ries-Ereignisses (Meteoriteneinschlag vor Millionen von Jahren) „nicht wirklich homogen“ und enthalte wasserführende Schichten.

Monheimer Bürgermeister fordert eine Ampel

Am kommenden Donnerstag und Freitag wird die B2 bei Monheim-Süd wegen der Bohrungen wohl komplett gesperrt sein. „Dann kommt es für uns richtig dicke“, prophezeit der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer. Der hofft, dass die Behörde während dieser Zeit an der Kreuzung Donauwörther/Monheimer Straße eine Ampel installiert, damit der Verkehr geregelt wird.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen