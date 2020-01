vor 23 Min.

B2: Transporter streift Baum und überschlägt sich

Mit diesem Transporter hat sich ein 30-Jähriger auf und an der B2 bei Mertingen überschlagen.

Ein Mann baut mit seinem Fahrzeug auf der B2 bei Mertingen einen spektakulären Unfall. Der 30-Jährige hat Glück im Unglück.

Mit großem Glück hat der Fahrer eines Transporters auf der B2 bei Mertingen einen spektakulären Unfall einigermaßen glimpflich überstanden. Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, am Mittwoch gegen 5.45 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit dem Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Bundesstraße ab. Der Transporter überrollte erst einen Leitpfosten, streifte einen Baum, geriet in Schieflage, überschlug sich auf einem angrenzenden Acker und blieb wieder auf den Rädern stehen.

Am Transporter entsteht Totalschaden

Der 30-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 15000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen war vor Ort. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Augsburg war für gut zwei Stunden gesperrt, bis der Transporter auf die Straße gezogen und abtransportiert war. (dz)

