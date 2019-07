18:36 Uhr

B2: Warum bei Monheim die Abbiegspur abgesperrt ist

An der Anschlussstelle Monheim-Süd sind seit Wochen Baken aufgestellt. Das hat seinen Grund.

Von Wolfgang Widemann

Seit einigen Wochen werden Verkehrsteilnehmer durch zahlreiche Baken daran gehindert, an der B-2-Anschlussstelle Monheim-Süd von Itzing her die Abbiegspur in Richtung der Stadt zu benutzen. Das hat laut Magnus Kastenhofer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Donau-Ries-Kreis, seinen guten Grund. Die Kreuzung in ihrer bisherigen Form stellte einen Gefahrenpunkt dar. Genauer gesagt: Wenn Verkehrsteilnehmer von Monheim her nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollten, konnte es sein, dass sie auf dieser Autos übersahen, die von links nahten und geradeaus in Richtung Nürnberg unterwegs waren. Grund: Sie konnten von einem abbiegenden Fahrzeug verdeckt werden. Mit einer stark verkürzten Abbiegespur sei das nahezu ausgeschlossen. So seien schwere Unfälle unwahrscheinlicher.

Zu diesem Schluss kamen Polizei, Straßenmeisterei und die Straßenverkehrsbehörde. Die ordnete an, dass die Abbiegespur durch eine provisorische Absperrung stillgelegt wird. Dieser Zustand soll dauerhaft sein. Wann der Rückbau erfolgt, sei noch unklar.

