B25 ist jetzt wieder gesperrt

Plus Wie lange die Bauarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Harburg und Großsorheim dauern und warum die aufwendige Maßnahme überhaupt nötig ist.

Über Wochen und Monate hinweg müssen viele Verkehrsteilnehmer vom Donnerstag, 5. September, an im Donau-Ries-Kreis Umwege in Kauf nehmen. Zudem kommen auf Bewohner in einer ganzen Reihe von Orten entlang der offiziellen und inoffiziellen Ausweichrouten mehr Lärm und Schmutz zu. Grund: Die B25 ist zwischen Harburg und Großsorheim auf einer Länge von vier Kilometern gesperrt. Nach Auskunft von Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt Augsburg muss der Asphalt auf diesem Abschnitt komplett erneuert werden.

Auf der Bundesstraße dürfte in besagtem Bereich am Donnerstag etwa von 6 Uhr an nichts mehr gehen, so Betzl: „Die Baufirma fängt sofort mit den Fräsarbeiten an.“ Die umfangreiche Beschilderung wurde am Dienstag und Mittwoch in der Region installiert. Demnach läuft die Umleitung aus Donauwörth in Richtung Nördlingen über Monheim, Wemding und Fessenheim (und umgekehrt). Der Vertreter der Behörde, die für die Bundes- und Staatsstraßen zuständig ist, ist sich darüber im Klaren, dass die Verkehrsteilnehmer auch andere Routen wählen: „Dagegen können wir relativ wenig machen.“

Zufahrt zum Schloss und zur Tankstelle

Bekanntlich befürchten vor allem Bürger im Harburger Stadtteil Heroldingen während der Bauphase eine unerträgliche Verkehrsbelastung. Den Antrag, die Kreisstraße zwischen Harburg/Ronheim und Heroldingen zu sperren, lehnte das Landratsamt ab (wir berichteten). In den kommenden Wochen werde sich zeige, wie die Verkehrsströme laufen, so Wolfgang Betzl. Von Donauwörth her ist die B25 bis zu den Abzweigungen Schlossstraße und Nördlinger Straße offen. Das heißt: Schloss und Tankstelle sind von dieser Seite her regulär erreichbar. Die Verantwortlichen hoffen inbesondere, dass sich keine Lkw-Fahrer in die Harburger Altstadt „verirren“ und dort Chaos verursachen.

Der Vertreter des Staatlichen Bauamts rechnet damit, dass die Bauarbeiten bis zum 15. November dauern. Während dieser Zeit müssten auf der Länge von vier Kilometern alle drei Asphaltschichten abgetragen und erneuert werden: die Deck-, Binder- und Tragschicht.

Die neue Asphaltschicht wird stärker

Dabei wurde die Bundesstraße auf diesem Teilstück erst vor etwa 13 Jahren völlig neu ausgebaut. Damals seien jedoch die beiden unteren Schichten nicht auf einmal asphaltiert worden, sondern an unterschiedlichen Tagen mit einer „Mittelnaht“. Die Folge: Durch die starke Belastung – täglich sind auf der B25 über 13000 Fahrzeuge unterwegs, davon rund 20 Prozent Lastwagen – sei der Asphalt „komplett durchgerissen“. Zwar befinde sich – im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt zwischen Großsorheim und Möttingen – kein teerhaltiges Material mehr in der Fahrbahn, jedoch sei die Fläche beträchtlich. Der Abschnitt ist wechselseitig mit einer Zusatzspur versehen, bei Hoppingen und Großsorheim befinden sich zudem Abbiegespuren.

Die neue Fahrbahn, von der jede Schicht in einem Zug eingebracht werden soll, hat dann Eine Gesamtstärke von 30 Zentimeter. Bislang seien es 26 Zentimeter gewesen, erklärt Betzl. Auch damit wolle man für eine längere Haltbarkeit sorgen.

Die Kosten für die beiden Abschnitte zwischen Harburg und Möttingen belaufen sich zusammen auf rund 5,2 Millionen Euro.