BRK bietet am 1. Januar in Wemding Corona-Schnelltests an

Landkreis/Wemding

16:30 Uhr

BRK bietet am 1. Januar in Wemding Corona-Schnelltests an

Das negative Testergebnis eines Antigen-Tests (Bild) oder eines PCR-Tests ist notwendig, um Verwandte im Seniorenheim zu besuchen. Bild: Ralf Lienert