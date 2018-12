04.12.2018

Bach trifft auf Rumba

Veronika Eberle legt mit zwei Südamerikanern einen virtuosen Auftritt hin

Veronika Eberle ließ es sich nicht nehmen und umrahmte selbst die Verleihung des Preises an sie. Unter dem Motto „Bach meets Rumba“, standen ihr Edicson Ruiz (Venezuela) und Gonzalo Grau, ebenfalls aus diesem südamerikanischen Land stammend, temperamentvoll zur Seite und entpuppten sich mit der 29-Jährigen als musikalisches Traumteam.

Mit der „Chaconne“ aus der „Partita für Violine solo (BWV 1004)“ von Johann Sebastian Bach eröffnete Veronika Eberle die feierliche Verleihung. Bach hat seine Solowerke für Violine wohl für pädagogische Zwecke geschrieben. Heute gehören sie ins Repertoire aller großen Geigenvirtuosen, für die sie eine technische und geistige Herausforderung ohnegleichen bedeuten. Heute auch ist mit der modernen Bogentechnik das mehrstimmig-polyfone Spiel schwieriger zu bewältigen als zur Bach-Zeit, als man noch mit lockerer gespannten Bögen spielte. Für Veronika Eberle sind diese Schwierigkeiten längst gemeistert, und so erklangen die lediglich als Akkorde notierten Arpeggien in größter Reinheit und in schönstem Fluss.

Auf den ehrwürdigen Johann Sebastian Bach ließ Veronika Eberle heiße lateinamerikanische Tanzrhythmen, komponiert von Efrain Oscher (Uruguay) und Gonzalo Grau, folgen. Bachs Werk gilt vielen Menschen als Musik schlechthin, weil sie so ungeheuer komplex und durchdacht ist. Gonzalo Grau jedenfalls meint: „Ist das Rumba, ist das Bach, vielleicht sogar auch ein bisschen Rum …? Nach meiner Vorstellung jedenfalls ist es genau das, was passieren würde, wenn Bach in die Karibik käme“, und so starteten Eberle und der Kontrabassist Ruiz in die furiose „Passacaglia“ für Violine und Kontrabass von Efrain Oscher, die von beiden alles abverlangte: sämtliche Bogen- und Zupftechniken. Dazu dient der Kontrabass als große Trommel, als Bongo und als Percussionsinstrument. Edicson Ruiz ist der wahnsinnig beste Kontrabassist, gefeierter Solist auf diesem Instrument, jüngstes Mitglied in der Geschichte der Berliner Philharmoniker und erster Lateinamerikaner in der Geschichte dieses Orchesters. Eberle und Ruiz verstanden sich blind und zauberten heiße karibische Rhythmen und Klänge in den ehrwürdigen Enderlesaal, die noch übertroffen wurden bei der Komposition von Grau, genannt „RumBach“ der Eberle und Ruiz bei diesem Werk auch begleitete. Schlagwerk, Kontrabass und Violine wurden bis an die Grenzen ausgespielt, mit Klopfen, Pfeifen, Trommeln und karibischem Temperament.

Langer Beifall für die drei Künstler und in der Geschichte der Verleihung des Werner-Egk-Preises ein absoluter Höhepunkt. (rpf)

