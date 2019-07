00:31 Uhr

Badeplatz für den Piepmatz

Wie eine Vogeltränke im Garten zum Anziehungspunkt für die Tiere wird

Sommer, Sonne und auch die kommenden Tage kaum Regen weit und breit – perfektes Badewetter für ganz Bayern.

Der Landesbund für Vogelschutz rät deshalb, spätestens jetzt Vogeltränken aufzustellen. Damit die Hilfe auch tatsächlich bei den Vögeln ankommt, gibt es einige wichtige Regeln zu beachten. Ansonsten können sich die Tiere beim Trinken und der momentanen Hitze leicht mit tödlichen Krankheitserregern infizieren. Und: Nicht nur Vögel freuen sich über das kühle Nass, sondern auch Igel oder Eichhörnchen. Mit einem Stein oder Stück Holz in der Wasserschale können auch Insekten ihren Durst an der Tränke löschen. Das oberste Gebot bei Vogeltränken, ganz gleich, ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon, ist die Sauberkeit. Vor allem bei großer Hitze muss das Leben spendende Nass unbedingt täglich gereinigt und gewechselt werden, da sich in kleinen Wasserstellen sonst schnell für Vögel tödliche Krankheitserreger vermehren können. „Für die Reinigung reicht eine Bürste und kochendes Wasser vollkommen aus“, sagt Anna Schramm, Kreisvorsitzende des LBV im Landkreis Donau-Ries. Als Alternative können auch zwei Wasserschalen abwechselnd benutzt werden.

Wenn eine Tränke 24 Stunden in der Sonne trocknet, sind mögliche Parasiten tot. Außerdem wird durch die Reinigung und den Wasserwechsel vermieden, dass Stechmücken herangezogen werden.

Der richtige Platz für eine Tränke ist ebenfalls wichtig. Vögel nehmen eine Tränke nur an, wenn sie sich dort auch sicher fühlen. „Vögel sind beim Baden sehr abgelenkt und werden sonst zu leichter Beute für anschleichende Katzen“, so Schramm. Ideal ist deshalb ein für Vögel gut einsehbarer Platz mit nahe gelegenen Büschen und Bäumen, in die sich die Vögel bei Gefahr schnell flüchten können.

Vogelbäder gibt es im Gartenhandel. „Eine flache Schüssel oder ein Blumentopf-Untersetzer tun es aber auch“, erklärt Anna Schramm. Wer eine Vogeltränke mit unterschiedlichen Tiefen zwischen 2,5 Zentimeter und 10 Zentimeter anbietet, kann sich so verschiedene Vogelarten in den Garten locken. Wichtig ist es auch, dass der Boden der Tränke rau ist, sodass die Vögel genügend Halt haben und nicht rutschen. (dz)

