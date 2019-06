02.06.2019

Badeunfall in Hamlar: 20-Jähriger stirbt

Tödliches Badeunglück im Hamlarer Baggersee in Asbach-Bäumenheim: Ein 20-Jähriger ging unter und wurde erst nach knapp einer Stunde am Grund gefunden.

Der erste richtige Sommertag endete für einen 20-jährigen Mann in Asbach-Bäumenheim tödlich. Wie die Polizei mitteilte, schwamm der Mann allein im Hamlarer Baggersee. Eine 47-jährige Frau sah, wie er plötzlich unterging, und alarmierte die Wasserrettung.

Taucher und Rettungskräfte in Booten suchten an der Unglücksstelle nach dem Mann, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Schließlich entdeckte ein Taucher den 20-Jährigen nach knapp einer Stunde in einer Tiefe von etwa fünf Metern.

Der Mann wurde geborgen, nach der Reanimation durch einen Notarzt und Rettungskräfte hatte der 20-Jährige wieder leichten Puls. Er wurde auf die Intensivstation der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gebracht, wo er allerdings gegen 19 Uhr starb. (AZ)