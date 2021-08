Billiger als der Bus: Schulkinder müssen nun per Zug nach Donauwörth

Plus 37 Kinder aus Bäumenheim und Mertingen dürfen nicht mehr mit dem Bus nach Donauwörth zur weiterführenden Schule fahren. Das sorgt für Frust und Kopfschütteln.

Aufregung bei Familien in Bäumenheim und Mertingen: Grund dafür ist eine neue Regelung für den Schulbus-Verkehr. Denn 37 Schüler aus Mertingen und Bäumenheim müssen im neuen Schuljahr mit dem Zug statt mit dem Donauwörther Stadtbus zur Schule fahren. Ein bewährtes System für den sicheren Weg zur Schule wird teilweise verändert. Es entstehen kuriose Situationen, dass Geschwister in die Schule nach Donauwörth fahren – ein Kind mit dem Bus und eins mit dem Zug. Die Vorgabe des Landratsamts Donau-Ries sorgt für Kopfschütteln.